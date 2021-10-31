Kayseri'de kamyonette 100 kilogram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de 100 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında ev eşyası taşıyan kamyonette 100 kilogram esrarla yakalanan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Adliyesine çıkarılan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, 29 Ekim'de Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında ev eşyası taşıyan kamyoneti durdurmuştu.
Ekiplerin, narkotik köpeği "Jack" ile yaptıkları aramada eşyanın arasına gizlenmiş 100 kilogram esrar bulunmuş, sürücü M.K. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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