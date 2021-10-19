Kayseri'de kumar oynayan 19 kişiye 19 bin 950 lira ceza - Son Dakika

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 19 kişiye, 19 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dernek, okey salonu ve ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda pul, iskambil kağıdı ve para ile kumar oynandığını tespit etti.

Polis 19 kişiye, 19 bin 950 lira ceza kesti. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.