Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda sikke ve obje bulundu - Son Dakika

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 235 parça sikke ve obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, N.F.Y, İ.E. ve Y.Ç'nin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu sanılan 206 bronz ve gümüş sikke ile 29 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.