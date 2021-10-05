Kayseri'de "Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları" yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları" yarışmasına başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşından büyük Kayserililerin katılabileceği yarışmada, yarışmacılar, 15 Temmuz'un milli ve manevi ruhunu yansıtan yağlı boya resim ve Türk işi, hesap işi, tel sarma, Antep işi, suzeni, tel kırma, kanaviçe, Maraş işi ve makine nakışı gibi nakış teknikleri sanatlarının biriyle çalışılmış el sanatı eserleri ile katılabilecek.

Yarışmaya katılan eserlerden yağlı boya resim ile yapılanlar kendi içerisinde, nakış teknikleri ile yapılanlar kendi içerisinde olmak üzere 2 alanda eserler değerlendirilecek ve ödüller verilecek.

Başvuruları 30 Haziran 2021 saat 17.00'de sona erecek yarışmaya katılan eserler KAYMEK tarafından sergilenecek.

Yarışmada iki ayrı kategoride birinci olan eser sahiplerine 3 bin, ikinci olana 2 bin ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.