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Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

30.10.2021 10:59
Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kayseri'de müstakil evde arkadaşları tarafından başından silahla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de müstakil evde arkadaşları tarafından başından silahla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta müstakil bir evde O.A, B.B.Ö. ve M.F.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A, tabancayla açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

O.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, B.B.Ö. ve M.F.Ö. gözaltına alındı.

Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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