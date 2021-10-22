Kayseri'de tarihi siluete aykırı bina yıkılacak - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Kayseri Şehir Kütüphanesi etrafındaki silueti bozan 5 katlı binanın yıkılacağını açıkladı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, bölgenin turizme daha fazla hizmet etmesi için tarihi silueti göz önüne çıkarmak, otopark sorununu çözmek için yıkım yapacaklarını belirtti.

Tarihe değer verdiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon yapıyoruz. Tarihi konaklardan türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırıyoruz. Yine tarihe bir katkı olması amacıyla Kayseri Şehir Kütüphanesi yanında bulunan 5 katlı binayı tarih ve turizme katkı olsun diye yıkıyoruz. Ayrıca alandaki otopark sorunu da bir nebze olsun rahatlayacak. Farklı sosyal, kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için o tarihi algının daha iyi solunabilmesi, daha iyi görülebilmesi adına da önemli altyapı oluşturacak bir çalışmaya imza atıyoruz."