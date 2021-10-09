Kayseri'de tartıştığı ağabeyini silahla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürüp firar eden şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde aralarında çıkan kavganın ardından ağabeyi M.S'yi tabancayla vurup kaçan C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, cinayet zanlısının Kocasinan ilçesinde bir evde gizlendiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla C.S, saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde 16 Eylül'de tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan M.S. yaşamını yitirmiş, polis ekipleri kaçan C.S'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.