Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.
Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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