Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Kayseri 'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG 'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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