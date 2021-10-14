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Kayseri'de Türk Sağlık-Sen sağlık çalışanlara yönelik şiddeti kınadı - Son Dakika

Kayseri'de Türk Sağlık-Sen sağlık çalışanlara yönelik şiddeti kınadı

14.10.2021 17:13
Kayseri'de Türk Sağlık-Sen sağlık çalışanlara yönelik şiddeti kınadı

Türk Sağlık-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Kamil Ünal, Talas ilçesinde hasta yakınının filyasyon ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu iddia ederek, saldırıyı kınadı.

Türk Sağlık-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Kamil Ünal, Talas ilçesinde hasta yakınının filyasyon ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu iddia ederek, saldırıyı kınadı.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde canlarını hiçe sayarak, eş ve çocuklarından, ailelerinden ayrı kalarak görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren fedakar sağlık çalışanlarının, hizmetlerinin karşılığını ve hakkettiklerini almak bir yana sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bunun bir örneğinin 8 Ekim Cuma akşamı Talas İlçe Sağlık Müdürlüğünde yaşandığını aktaran Ünal, "Cuma günü saat 21.00 sıralarında filyasyon ekibimiz okul taramasında Kovid-19 testi pozitif çıkan öğrenci için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu talimatları gereğince annesi telefonla aranıyor. Karantina şartları hakkında bilgi veriliyor, çocuğunun 18 yaşından küçük olduğu için ilaç kullanmasına gerek olmadığı anlatılıyor. Karşı taraf ise, telefonda 'benim çocuğuma niye ilaç vermiyorsunuz, bekleyin geliyorum' diye hakaret ve tehditler yağdırıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra hasta yakınlarının Talas İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelerek filyasyon ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu iddia eden Ünal, şunları kaydetti:

"Telefonla aranıp bilgi verilen Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç anında kurumuna gelerek, personeline sahip çıkıyor. Emniyet birimlerini arıyor, olayın kontrol altına alınmasını sağlıyor. Gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden, kar kış demeden, can güvenliği olmadan 24 saat hizmet veren filyasyon ekiplerimize, kahraman sağlık çalışanlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu nedenle sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir."

Hisarcık, Kayseri, Talas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Türk Sağlık-Sen sağlık çalışanlara yönelik şiddeti kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Türk Sağlık-Sen sağlık çalışanlara yönelik şiddeti kınadı - Son Dakika
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