Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 620 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin gümrük kaçağı boş makaronları ve tütünleri kent merkezindeki bir adreste depolandıklarını ve buradan piyasaya sürdüklerini tespit etti.

Bu kapsamda bir iş yerine ve ikamete düzenlenen operasyonda 6 milyon 800 bin boş makaron ve 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.