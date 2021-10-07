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Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

07.10.2021 20:32
Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 620 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 620 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin gümrük kaçağı boş makaronları ve tütünleri kent merkezindeki bir adreste depolandıklarını ve buradan piyasaya sürdüklerini tespit etti.

Bu kapsamda bir iş yerine ve ikamete düzenlenen operasyonda 6 milyon 800 bin boş makaron ve 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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