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Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı - Son Dakika

Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı

24.10.2021 14:02
Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, ulaşım alanında yapılan planlarla 2016-2021 yıllarında karbon salınımının 17 bin ton azaltıldığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, ulaşım alanında yapılan planlarla 2016-2021 yıllarında karbon salınımının 17 bin ton azaltıldığını bildirdi.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Bireysel Taşımacılık Grubu Başkanlığı görevini de yürüten Gündoğdu, AA muhabirine, kentte Organize-İldem ve Cumhuriyet Meydanı- Talas Cemil Baba olmak üzere iki tramvay hattının 35 kilometre uzunluğa sahip olduğunu, 55 istasyon ve 69 araçla hizmet verdiklerini söyledi.

Yapımı devam eden hatların devreye alınmasıyla hat uzunluğunun 48 kilometreye ulaşacağını belirten Gündoğdu, raylı sistem araç filosunun 80'e, istasyon sayısının da 75'e çıkacağını dile getirdi.

Gündoğdu, son yıllarda herkesin küresel ısınmanın etkilerini hissettiğini ve şehirleşme, ısı adalarının oluşması, fosil yakıtlar, ormanların azalması, tarım faaliyetleri, atıklar ve sanayileşme gibi faktörlerin ortaya çıkardığı sera gazlarının da atmosfere yayılarak iklim değişikliğine neden olduğunu söyledi.

Bu faktörlerin ortaya çıkmasında ulaşım sektörünün de etkisinin olduğuna dikkati çeken Gündoğdu, 2020 yılında yayımlanan araştırmada toplam sera gazı salınımı içinde ulaşım kaynaklı salınımın yüzde 16,2 olduğunu ifade etti.

Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı'nda ulaşım kaynaklı sera gazı salınımının yüzde 17 civarında olduğunu belirten Gündoğdu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ olarak iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla çalışma yürüttüklerini anlattı.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"2016 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldık. Daha sonra sera gazı salınımı yönetimi ve hesaplama ile ilgili 14064 Standardı Belgesi'ni aldık. 2017'de Karbon Saydamlık Projesi'ne (Cabon Disclosure Project) raporlama yapmaya başladık. CDP puanımız B+ seviyesine geldi. Faaliyetlerimizde ne kadar salınım yapıyoruz, bunları raporlamaya başladık. 2017'de bilimsel tabanlı taahhütlerimizi belirledik. 2019'da ülkemizde bu taahhütleri veren ve kabul edilen ilk ulaşım şirketi Kayseri Ulaşım AŞ oldu. Bugün itibarıyla baktığımız zaman da dünya genelindeki 21 ulaşım şirketinden biri.

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'de Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacağımızı açıkladı, Meclis'te alınan karar ile de iklim anlaşmasına taraf olduk. Biz 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 21 azaltma yönünde taahhüt vermiş olduk. Ulaşım tarafına bakarsak bizim ulaşım sektörü olarak 2030 yılında 46 milyon ton sera gazını azaltmamız gerekiyor. Ülkemizin hedeflerine paralel olarak kendimize hedefler belirledik. 2028 yılına göre hedeflerimiz, raylı sistemler tarafından yolcu başına düşen karbon ayak izimizi yüzde 40 azaltmak. Otobüste taşıdığımız her yolcu başına karbon ayak izini ise yüzde 36 azaltmak."

Gündoğdu, kaynakları verimli kullanmanın önemine işaret ederek, hedefleri yakalamak için verimli sürüş eğitimi verildiğini, otobüs tarafından da hat optimizasyonu çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Bu çalışmalarla elde edilen verimliliğin önemine değinen Gündoğdu, "Yaptığımız optimizasyon çalışmalarıyla yüzde 33'lük bir kazanım elde etmiş olduk. Bununla 2016-2021 yıllarında 17 bin ton karbon salınımını engellemiş olduk." dedi.

"Yazıcıdan aldığımız çıktılara kadar raporluyoruz." diyen Gündoğdu, kaynak tüketiminin karbon ayak izinin artmasına neden olduğunu ve bu konuda hassasiyet ortaya koyduklarını anlattı.

Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Otobüs seferlerinde transfer merkezleri oluşturduk. 2019 yılında aktarma ücretini sıfırladık. İnsanlar, otobüsten tramvaya, otobüsten otobüse rahat bir şekilde ve ücretsiz aktarma yapma imkanına sahip oldu. Kent genelinde transfer merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde hat yoğunluğu düşük olan bölgelerden gelen araçlarla raylı sistemlere aktarma yapıyoruz. Buradaki amacımız raylı sistemin yüksek kapasitesini kullanıp etkinliğini artırmak. Ayrıca kent merkezine giden araç sayısını azaltarak trafik yoğunluğunu azaltmak. Trafikte kalma sürelerini de dolaylı azaltıyoruz. Şunu da söyleyebiliriz, kent merkezindeki otobüsten kaynaklanan trafik yoğunluğunu da yüzde 23 azaltmış olduk."

15 milyon 605 bin kilometre kazanımı sağlandı

Gündoğdu, kent çeperleri ve meydan çevresinden geçen mahallelerde 9 bin 311 olan sefer sayısını ücretsiz aktarma uygulamasıyla 2 bin 36 azalttıklarını, kilometre başına taşınan yolcu sayısında ise yüzde 33'lük iyileşme sağladıklarını bildirdi.

Bu iyileştirmeler neticesinde 2016-2021 yıllarında filo kilometrelerinin azaltıldığına dikkati çeken Gündoğdu, "2016-2021 toplam filo kilometre kazanımı 15 milyon 605 bin kilometre, yakıt tüketimi yaklaşık 6 milyon 400 bin litre. Bu yakıt tüketimi sonucunda yaklaşık 17 bin ton karbondioksit emisyonu üretilmektedir. Filo kilometresi azaltıldığı için 17 bin ton karbon emisyonu azaltılmıştır." diye konuştu.

Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı
Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı
Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı
Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı
Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu, Kayseri, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de ulaşım planlarıyla 5 yılda karbon salınımı 17 bin ton azaltıldı - Son Dakika
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