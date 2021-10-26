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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

26.10.2021 15:04
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkametlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 35,55 gram metamfetamin, 12,80 gram kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 13'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi, 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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