Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Develi ilçesinde bazı yabancı uyrukluların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 yabancı uyruklu şüpheliyi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
İkamette ve zanlıların üst aramasında, 241 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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