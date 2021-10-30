Üye Girişi
Kayseri'de yasal boy limiti altındaki bin 400 kilo istavrite el konuldu - Son Dakika

Kayseri'de yasal boy limiti altındaki bin 400 kilo istavrite el konuldu

30.10.2021 09:24
Kayseri'de yasal boy limiti altındaki bin 400 kilo istavrite el konuldu

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde yasal boy limitinin altında bin 400 kilogram istavrite el konuldu.

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde yasal boy limitinin altında bin 400 kilogram istavrite el konuldu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren su ürünleri depo ve toptan satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 93 strafor kutuda yaklaşık bin 400 kilogram yasal boy limitinin altında istavrite el konulurken sorumlular hakkında cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Mustafa Şahin, denetimlerin süreceğini belirtti.

Balıkçılıkta sürdürebilirliğin önemini vurgulayan Şahin, "Bakanlığımıza bağlı tüm il ilçe müdürlüklerince balıkçı teknelerinin limana gelişinden balığın sofraya gelişine kadar her noktada denetim yapıyoruz. Balıkların boylarına bakıyoruz. Gelecek nesillerin de balık tüketebilmesi için depolarda denetim yapıldı. Su ürünleri yasal boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu. Ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirildi. Balıkçılarımızın avlanabilir boy limitinden küçük balıkları satmamalarını aynı şekilde vatandaşlarımızdan da bunları satın almamalarını özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık, Kocasinan, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yasal boy limiti altındaki bin 400 kilo istavrite el konuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu 09:11 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu 09:03 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu
Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı 08:59 Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik 00:57 Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı 23:32 Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı
Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu 19:39 Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı 18:59 Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:10 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu
09:09 Kültür ve sanatın buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi açıldı
09:06 Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz
09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz
09:05 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı
09:04 Oyuncu Mustafa Üstündağ oğlunun ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptı
09:03 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu
09:02 Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar
08:58 Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı
Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli         
09:13
Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz         
09:07
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar         
08:59
Akşener'e Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen esnafın gözaltına alınmasına DEVA Partili Yeneroğlu'ndan tepki: Akıl tutulması         
23:45
İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü         
21:46
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 09:29:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de yasal boy limiti altındaki bin 400 kilo istavrite el konuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement