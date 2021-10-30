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Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi

30.10.2021 11:23
Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi

Kayseri'de uygulama noktasında durdurulan otobüsteki iki yolcunun üst aramasında 110 gram eroin bulundu.

Kayseri'de uygulama noktasında durdurulan otobüsteki iki yolcunun üst aramasında 110 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve İ.G'nin doğu illerinden batıya uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu.

Zanlıların üst aramasında 110 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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