Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve İ.G'nin doğu illerinden batıya uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu.

Kayseri 'de uygulama noktasında durdurulan otobüsteki iki yolcunun üst aramasında 110 gram eroin bulundu.

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