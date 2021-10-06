Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yaptırılacak Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli törenle atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesinin çalışmalarını güzel bir şekilde yürüttüğünü anlatan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi camilerimizi, okullarımızı, sağlık tesislerimizi hizmete sunuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçede sağlık ihtiyacının kalmayacağını ve 8 aile sağlığı merkezini daha hizmete kazandırdıklarını aktardı.

Kayseri'de birlik ve beraberlik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her hafta bir okul temeli atıyoruz diye yola çıktık ama havaların sıcak gitmesini fırsat bilerek sağlık ocağı, cami ve Kur'an kursu gibi yapacağımız yatırımların da hızlı bir şekilde temellerini atmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde büyük hizmetler yaptık. Kayseri'de gerçekten okul, sağlık ocağı ve cami konusunda birçok ihtiyacı belediyelerimiz karşılıyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyeler el ele vererek çalışmalar yapıyoruz."

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği öğrencileri ziyaret etti

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği ve ERÜ Genç TEMA, Hacılar ilçesindeki Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

TEMA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, il temsilcisi Abdulkadir Dağlı, ziyarette, vakıf olarak kentte yürütülen faaliyetler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilere uygulamalı olarak tüplü çınar fidanının dikim aşamaları ayrıntılarıyla gösterildi.

Talas'ta engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerine ve akülü araçlarına ücretsiz bakım onarım

Kayseri'de Talas Belediyesi engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerine ve akülü araçlarına ücretsiz bakım ve onarım hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi" 2019 yılından bu güne 551 engelli aracı tamir etti.

Ekipler tarafından evlerinden alınan engelli araçları, ücretsiz olarak tamir ve bakımı yapıldıktan sonra yine evlerine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeter Ergün, yalnız yaşadığını ve sunulan engelli araçları bakım ve onarım hizmeti sayesinde hayatının kolaylaştığını ifade etti.

Talas Belediyesinin yaptığı hizmetten gerçekten çok memnun olduğunu anlatan Ergün, "15 yıldır engelliyim, 2 yıl önce eşimi kaybettim. Eşim hayattayken sürekli aracımızda sorun çıkıyordu. ya lastik patlıyordu ya başka arızası oluyordu. Bu sürede çok kez yardımımıza geldiler. Ne zaman arasak yardımımıza koşuyorlar. Daha önce sıkıntılar çekiyorduk ama şimdi çekmiyoruz. 1 saat gibi bir sürede ulaşıyorlar. Bir gün içerisinde tamiratını yaparak aracı teslim ediyorlar. Böylece mağduriyet yaşamıyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik personel Şeref Özel de yapılan tamiratların ücretsiz gerçekleştiğini aktardı.

Talas Belediyesi Engelli Bakım Araçları Bakım Onarım Atölyesi'nden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayabilir.