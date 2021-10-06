Üye Girişi
Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

06.10.2021 11:48
Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yaptırılacak Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli törenle atıldı.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yaptırılacak Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli törenle atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesinin çalışmalarını güzel bir şekilde yürüttüğünü anlatan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi camilerimizi, okullarımızı, sağlık tesislerimizi hizmete sunuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçede sağlık ihtiyacının kalmayacağını ve 8 aile sağlığı merkezini daha hizmete kazandırdıklarını aktardı.

Kayseri'de birlik ve beraberlik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her hafta bir okul temeli atıyoruz diye yola çıktık ama havaların sıcak gitmesini fırsat bilerek sağlık ocağı, cami ve Kur'an kursu gibi yapacağımız yatırımların da hızlı bir şekilde temellerini atmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde büyük hizmetler yaptık. Kayseri'de gerçekten okul, sağlık ocağı ve cami konusunda birçok ihtiyacı belediyelerimiz karşılıyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyeler el ele vererek çalışmalar yapıyoruz."

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği öğrencileri ziyaret etti

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği ve ERÜ Genç TEMA, Hacılar ilçesindeki Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

TEMA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, il temsilcisi Abdulkadir Dağlı, ziyarette, vakıf olarak kentte yürütülen faaliyetler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilere uygulamalı olarak tüplü çınar fidanının dikim aşamaları ayrıntılarıyla gösterildi.

Talas'ta engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerine ve akülü araçlarına ücretsiz bakım onarım

Kayseri'de Talas Belediyesi engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerine ve akülü araçlarına ücretsiz bakım ve onarım hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi" 2019 yılından bu güne 551 engelli aracı tamir etti.

Ekipler tarafından evlerinden alınan engelli araçları, ücretsiz olarak tamir ve bakımı yapıldıktan sonra yine evlerine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeter Ergün, yalnız yaşadığını ve sunulan engelli araçları bakım ve onarım hizmeti sayesinde hayatının kolaylaştığını ifade etti.

Talas Belediyesinin yaptığı hizmetten gerçekten çok memnun olduğunu anlatan Ergün, "15 yıldır engelliyim, 2 yıl önce eşimi kaybettim. Eşim hayattayken sürekli aracımızda sorun çıkıyordu. ya lastik patlıyordu ya başka arızası oluyordu. Bu sürede çok kez yardımımıza geldiler. Ne zaman arasak yardımımıza koşuyorlar. Daha önce sıkıntılar çekiyorduk ama şimdi çekmiyoruz. 1 saat gibi bir sürede ulaşıyorlar. Bir gün içerisinde tamiratını yaparak aracı teslim ediyorlar. Böylece mağduriyet yaşamıyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik personel Şeref Özel de yapılan tamiratların ücretsiz gerçekleştiğini aktardı.

Talas Belediyesi Engelli Bakım Araçları Bakım Onarım Atölyesi'nden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayabilir.

Melikgazi Belediyesi, 112 Acil, Engelli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira 11:45 Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti 11:44 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül 11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı 11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı Ziynet Sali, 11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı
Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi 10:48 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı 10:40 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı

Son Dakika Haberleri
11:43 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti
11:43 Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
11:27 Son Dakika! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
11:14 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın
11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı
10:48 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin         
11:46
Uzmanından Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak         
11:44
Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor         
11:34
Son Dakika! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:28
Son dakika! Yeni güne 8,92'den işlem görerek başlayan dolar, yeni rekorları zorluyor Son dakika! Yeni güne 8,92'den işlem görerek başlayan dolar, yeni rekorları zorluyor         
11:19
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor         
09:40
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 11:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement