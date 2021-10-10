Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Kayseri'de kabak çekirdeği hasadı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilip Tomarza Kaymakamlığı tarafından koordine edilen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediye Başkanlığı, Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen "Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yüzde 29,59'unu karşılayan Tomarza ilçesinde hasat başlarken, çiftçiler ilçede tohumluklarını kendileri üreterek kullanıyor.

Türkiye genelinde geçen yıl 763 bin dekar alanda 57 bin ton kabak çekirdeği üretilirken, Kayseri'de ise 358 bin dekar alanda yaklaşık 17 bin ton kabak çekirdeği üretimi yapıldı.

Memduh Büyükkılıç, dijital ticaret projesi e-38'in ürünlerini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "150. Yılda 150 Proje" kapsamında hayata geçirilen dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ihtisas merkezinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, e-ticaret platformu e-38'in Kayseri'nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Hem tüketiciler hem de satıcılar için avantajlı olan e-ticaret ortamının her geçen gün öneminin arttığını vurgulayan Büyükkılıç, sitede hem kentin tanıtımının yapıldığını, hem de geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarıldığını kaydetti.

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi'ne yeni bağlantı yolu yapılıyor

Melikgazi Belediyesi, mevcut yolları düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açmaya devam ediyor.

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi arası yeni bağlantı yolunu yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlar için ilçede alt ve üst yapı sorunlarını çözmek adına çaba gösterdiklerini belirtti.