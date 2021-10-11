Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı ve ikinci kez gerçekleştirilen Antika Mezatı'na yoğun ilgi gösterildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antikacılarla sohbet ederek düzenlenen mezata katıldı.

Pazarda ayrıca geçen ay ilki gerçekleştirilen antika mezatı bu hafta yine Kemal Erol'un organizatörlüğünde yapıldı.

Antika ev eşyalarından sanat eserlerine kadar çok çeşitli türlerde ürünlerin yer aldığı pazarda günün sonuna doğru düzenlenen antika mezatı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yenidoğan Mahallesi'ne aile sağlık merkezi yapılacak

Kocasinan Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, göreve geldikleri günden bu yana 8 aile sağlığı merkezi yaptıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, 2021 yılında projelendirilen yatırımlarla toplam 12 aile sağlığı merkezini Kayseri'ye kazandıracaklarını ifade etti.

Kayseri'yi daha müreffeh yarınlara taşımak için çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Yenidoğan Mahallesi'nde bir sağlık merkezinin protokolü imzalanacak. 2021 yılında planladığımız yatırımlarla toplam 12 tane sağlık tesisini Kayseri'ye kazandıracağız. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen'den, Palancıoğlu'na ziyaret

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve başkan yardımcıları Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalkan, Palancıoğlu'na eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kayseri'ye örnek olacak okul yatırımlarına imza attıklarını aktaran Palancıoğlu, "Yapılan çalışmaların takdir edilmesi bizlere büyük motivasyon veriyor. Gençlik ve eğitim bizler için çok önemli. Dolayısıyla şuanda 14 okul yapıyoruz. İnşallah tamamlanınca açılışını hep birlikte yaparız. Türkiye'ye örnek olacak çalışmalarımız var. Gayretlerimiz çok büyük. Bütçesinin bir kısmı belediyemiz bir kısmı hayırseverlerimizden olmak üzere okul yatırımlarımıza ağırlık verdik." ifadelerini kullandı.