Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güneşli ve Gömeç mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, mahalle muhtarlarıyla buluşup, esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Güneşli hakikaten ismiyle içimizi ısıtan, her zaman bizlere sahip çıkan, gönül insanlarının yoğun olduğu bir bölge." ifadelerini kullandı.

Aşı konusuna da değinen Büyükkılıç, aşılanma oranı yüzde 85, 90'ları gören Güneşli sakinlerini tebrik ederek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısını yineledi.

Vatandaşlar ise gösterdiği ilgiden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

"Geri Dönüşüm Efsane Olacak" projesi

Talas Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencileri ile "Geri Dönüşüm Efsane Olacak" başlıklı sıfır atık projesi başlattı.

Proje kapsamında belediye yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KAYÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Kulübü tarafından "tersine lojistik" dersi kapsamında gerçekleştirilen programda Talas Belediyesinin yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları anlatıldı.

Programda ayrıca belediye tarafından yapılan sıfır atıkla ilgili uygulamalar değerlendirildi.

Kocasinan Belediyesinde meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 15 madde görüşüldü.

Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesi konusuyla ilgili konuşan Çolakbayrakdar, belediye olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini kaydetti.