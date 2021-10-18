Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın, görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamada, Nursaçan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararı ile 3 ay süreliğine görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Nursaçan'ın yarın basın toplantısı düzenleyerek, hakkındaki iddialara cevap vereceği kaydedildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nursaçan ve 6 OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıklar, 26 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.