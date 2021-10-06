Kayseri OSB'de çıkan yangında 2 fabrikada hasar oluştu - Son Dakika

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan ve yandaki işletmeye de sıçrayan yangın söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 29. Cadde'de bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, daha sonra yandaki boya fabrikasına da sıçradı.

İhbar üzerine Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın nedeniyle 2 fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Ekipler, fabrika çatılarının çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.