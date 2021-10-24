Kayseri SS Beyazıtkent Konut Yapı Kooperatifi mağdurlarından açıklama - Son Dakika

Kayseri SS Beyazıtkent Konut Yapı Kooperatifi üyeleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kooperatif üyeleri adına açıklama yapan avukat Seyit Halil Yüzgeç, burada bulunan vatandaşların kooperatif üyesi iken 2011 yılında yapılan genel kurulda alınan karar gereğince, kesin maliyetleri tespit edilen dairelerin borçlarının tamamını eksiksiz ödeyerek dairelerinin tapularını aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 7 yıl sonra hiç kimsenin haberi, bilgisi ve imzası olmadan yeniden üye yapıldıklarını ve sonrasında yine birçok üye çağrılmadığı için tamamen yok hükmünde yapılan genel kurulda alınan kararla dairesini almış üyelerden yeniden maliyet hesaplamaları adı altında her birine yaklaşık 200 bin TL borç çıkarıldığını iddia eden Yüzgeç, "Bu borç faizi ile bugün 310 bin TL'ye çıkmıştır. Kooperatif yönetimi icra yoluyla üyelerin evlerini sattırıp üyelerimizi evsiz bırakmaya çalışmaktadır. Üyelerin tamamı dar gelirli, emekli insanlar. Bu borçları ödeme imkanları yoktur." diye konuştu.

Kooperatife son yıl içerisinde hiçbir bedel ödemeyen 167 üye kaydı yapıldığını, bunların tamamının eş, dost, akraba ve kooperatifin vekaletli avukatlarından oluştuğunu öne süren Yüzgeç, amacın üye çoğunluğunun hukuka aykırı olarak ele geçirilip, genel kurulda üyelerin iradelerinin yansımasının önüne geçilmesi olduğunu iddia etti.

Yüzgeç, 50 milyon TL borcu bulunan bir kooperatife bu kadar kısa sürede bu kadar üyenin kayıt yaptırmasının mümkün olmadığını belirtti.

Dosyaların henüz Yargıtay'dan geçmediğini ancak kesinleşme gerekmediği için çok sayıda üyenin haciz tehdidi ve baskısı altında olduğunu aktaran Yüzgeç, "Bir çoğunun neyi var neyi yoksa haczedilmiştir. Burada istenen paraların evler verilse bile karşılanma ihtimali yoktur. Üyelerimiz tamamen bir bilinmezin kıskacı altındadır. Mevcut kooperatif yönetimin hukuka aykırı davranması nedeniyle kooperatife kayyum atanmasını talep etmekteyiz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.