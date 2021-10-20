Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, KADES'i tanıtıyor - Son Dakika

Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, KADES'i tanıtıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, bir ay içinde 96 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, bir ay içinde 96 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Şube Müdürlüğünce 15 Eylül-15 Ekim arasında bir sorumluluk alanı huzur toplantısı düzenlendi, resmi kurum ve kuruluşlara, öğrencilere ve esnafa yönelik toplam 4 bilgilendirme toplantısı yapıldı. Engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 59 sosyal yardım faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, kentteki 96 kadına, KADES uygulamasını tanıttı ve kullanılması konusunda bilgilendirme yaptı.

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