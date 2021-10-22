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KAYÜ'nün Yeşilhisar'daki binası belediyeye tahsis edildi - Son Dakika

KAYÜ'nün Yeşilhisar'daki binası belediyeye tahsis edildi

22.10.2021 16:27
KAYÜ'nün Yeşilhisar'daki binası belediyeye tahsis edildi

Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) Yeşilhisar ilçesindeki binası 10 yıl süreyle bedelsiz olarak belediyeye tahsil edildi.

Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) Yeşilhisar ilçesindeki binası 10 yıl süreyle bedelsiz olarak belediyeye tahsil edildi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile diğer ilgililer katıldı.

Burada konuşan Rektör Karamustafa, hayırseverler tarafından yaptırılan binanın öğrencilere konaklama olarak hizmet verdiğini belirtti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler için konaklama ihtiyacı duyulduğunu ifade etti.

İlçede üniversite eğitimi gören kız öğrencilerin mağdur olmaması için buradaki binayı faaliyete geçirdiklerini aktaran Taşyapan, "Önümüzdeki yıl erkek öğrencilerin de sorunlarını çözmüş olacağız inşallah. Ben bu binanın öğrenci konaklaması için belediyemize tahsisinde Erciyes Üniversitesine, Kayseri Üniversitesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve koordinasyonundan dolayı Kayseri Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karamustafa ile Taşyapan, binanın Yeşilhisar Belediyesi'ne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi konusundaki protokole imza attı.

KAYÜ'nün Yeşilhisar'daki binası belediyeye tahsis edildi

Halit Taşyapan, Yeşilhisar, Kayseri, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAYÜ'nün Yeşilhisar'daki binası belediyeye tahsis edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYÜ'nün Yeşilhisar'daki binası belediyeye tahsis edildi - Son Dakika
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