Kaza şehidi, törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

HAKKARİ'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in (23) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine uğurlandı.

Yüksekova-Şemdinli karayolunda dün akşam saatlerinde askeri araç kaza yaptı. Kazada Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit Ebubekir Sel'in cenazesi de Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sel'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Sel'in cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürüldü, buradan da memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine uğurlandı.