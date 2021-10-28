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Kaza yapan motorcunun akrabaları taksiciyi darp etti - Son Dakika

Kaza yapan motorcunun akrabaları taksiciyi darp etti

28.10.2021 10:40
Kaza yapan motorcunun akrabaları taksiciyi darp etti

Eyüp'te motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak yere savruldu.

Eyüp'te motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak yere savruldu. Yaralanan sürücünün amcası, olay yerine gelerek taksiciyi darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, Fazlı Kemal yönetimindeki 34 TAH 84 plakalı taksiye arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza haberini alan motokuryenin yakınları ise olay yerine geldi. Yeğenini yerde yaralı halde gören amca, taksi sürücüsüne saldırdı. Araya giren vatandaşlar kavgayı büyümeden önlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan motorcunun hastaneye kaldırılmasının ardından saldırgan amca ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaza sonrası darp edilen taksici Fazlı Kemal, "Motorcular birkaç kişi geldiler, saldırdılar. Saldıran motorcunun amcasıymış. Kaza yaptı, arkadan vurdu bana. Sonra orada yatarken, burası toplandı üç dört kişi oldular. Saldırdılar. Camı kaza esnasında motorcu kırdı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaza yapan motorcunun akrabaları taksiciyi darp etti

Kazım Karabekir, Polis, Eyüp, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan motorcunun akrabaları taksiciyi darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza yapan motorcunun akrabaları taksiciyi darp etti - Son Dakika
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