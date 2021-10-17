Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan güvercinler havalandı...O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den kritik hamle! Milli imkanlarla başardık

5 liralık kazı kazandan 200 lira çıktığını sandı! Satıcının uyarısıyla dünyalar onun oldu

Dünya diken üstünde! Devlet medyasının tehdit gibi haberi orduyu teyakkuza geçirdi

Bürokratlara yönelik çağrısı Erdoğan'ın da hedefindeydi! Kılıçdaroğlu geri adım atmadı

Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan güvercinler havalandı...O anlar saniye saniye kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ve güvercinler böyle havalandı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. yönetimindeki 16 ALB 724 plakalı hafif ticari araç, Gazimagosa caddesinden çıkan Suriye uyruklu Rawad Alazab yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 60 metre sürüklenerek bariyerlere çarptı. Havalanan motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Celal Becbuc yaralandı.

Kaza sırasında motosikletteki Yolcunun kucağındaki kutu içinde bulunan 2 güvercin uçarak havalandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çarpışmayla birlikte araçların savrulduğu, güvercinleri havalandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.