Üye Girişi
Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi - Son Dakika

Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi

25.10.2021 15:26
Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde D-650 karayolu üzerinde Karasu-Karapınar kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Bekir İ. idaresindeki 54 AEV 753 plakalı Toyota marka otomobil ile Karanlıkdere istikametinden kavşağa giriş yapan Kader K. idaresindeki 26 ABG 542 plakalı Renault marka otomobil çarpışmış ve meydana gelen kazada Kader K. ile Hatice Fatma Kahraman yaralanmıştı.

Kaza sonrası bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen ağır yaralı Hatice Fatma Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki müdahalesi sonrasında Kocaeli'de bulunan özel bir hastaneye nakledilen Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi
Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi
Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi
Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi
Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi
Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde 15:21 İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız 15:08 Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı 15:03 Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı
Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız 14:38 Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Belediye Başkanı 14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere 14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi 13:28 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi

Son Dakika Haberleri
15:20 İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde
15:08 Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız
15:06 Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi
15:03 Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım
15:02 Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı
14:50 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:35 NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar
14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı
14:30 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı
14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
5 bin lira maaş veren 24 yaşındaki patron isyan etti: Gençlerin en büyük problemi iş beğenmeme 5 bin lira maaş veren 24 yaşındaki patron isyan etti: Gençlerin en büyük problemi iş beğenmeme         
15:11
Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi         
15:06
Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım         
15:03
NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar         
14:35
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi         
13:40
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 15:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada ağır yaralanmıştı acı haberi geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement