Kazada ölen doktora ağladılar - Son Dakika

- Kazada ölen doktora ağladılar

Kalp doktoru törende ağlamaktan konuşmayı yarım bıraktı

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevliyken trafik kazasında ölen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın için hastane önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuşma yapmak için mikrofonu eline alan meslektaşı kalp doktoru ağlamaktan konuşmasını tamamlayamadı.

Samsun'dan doğu illeri sağlıkçılarını geziye götüren midibüsün Sivas'ta 3 gün önce devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, uzun yıllar Samsun Devlet Hastanesinde ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hasan Hüseyin Saltık hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Saldık memleketi Niğde'de toprağa verilirken, bugün uzun yıllar görev yaptığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meslektaşları tarafından anma töreni düzenlendi. Törene, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Karabacak, Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Neslihan Furtun, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Erdoğan Çolak, sağlık çalışanları ve Saltık ailesi katıldı.

Hastane önünde tören ve dua yapıldı. Törende, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Karabacak, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun birer konuşma yaptı. İlk olarak konuşma yapmak için mikrofonu eline alan aynı hastanede görevli ve yıllardır Dr. Hasan Hüseyin Saltık ile birlikte görev yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Atilla Kanca, "Ben konuşmayı çok seven birisiyim ama konuşamıyorum. Kendisini tanımaktan çok gururluyum. Şu ana kadar tanıdığım en naif arkadaşımı adeta kardeşimi kaybettim. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ben konuşamayacağım" diyerek konuşmasını kesip ağlayarak mikrofonu başkasına verdi.

Sağlıkçılar törende Dr. Hasan Hüseyin Saltık için gözyaşı döktüler.