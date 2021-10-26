KAZADA SOL AYAĞINI KAYBEDEN KİRLİ İSİMLİ KEDİYE PROTEZ TAKILMASINI İSTİYORLAR - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi esnafları sahipsiz sokak kedilerine ev sahipliği yapıyorlar. Günde ortalama 20 sahipsiz kediye bakan esnaflar, yaklaşık 4 yıl önce bir kaza sonucu sol ön ayağı kopan 'Kirli' adındaki kedi için de protez ayak takılmasını istiyor.

Cumhuriyet Mahallesinde cadde ve sokakta her gün onlarca sahipsiz hayvana bakan mahalle esnafların Mehmet Korkut (57) iyiliğin bulaşıcı olduğunu belirterek, her gün farklı kişilerin hayvanlara mama verdiklerini söyledi. Günde 20 kediye baktıklarını ifade eden mahalle esnaflarından Bedri İnan, Kirli adındaki kedinin eski sağlığına kavuşmasını istiyor.

'PROTEZ İHTİYACI VAR'

Mahalle esnaflarından Mehmet Korkut (57) kedilere alıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi "5 yıldır esnaflık yapıyorum. Sokak hayvanlarına mümkün olduğunca ben ve diğer esnaf arkadaşlarımız bakmaya çalışıyoruz. Kirli geçirdiği kaza sonucunda sol ön ayağı koptu, Sakat kaldı. Sakat kalmasına rağmen yavru yapan Kirli, sabah, öğle ve akşam gelir dükkanımın önünde beslenip gider. Kirli dışında da kedilerimiz var. Onlar da sürekli gelip burada karnını doyuruyor. Düzenli bir şekilde her gün gelip giderler. Ortalama günde 20 kedi uğrar buraya saymadık ama belki daha fazlası da var. Mahalle kedilerin uğrak yeri oldu. Geldikçe sütleri, ekmekleri ve etleri hazır oluyor. Kediler bize alıştı bizde kedilere. Beraber geçinip gideceğiz. Kirli'ye protez ayak takarsak çok iyi olur. O zaman hem kendine hem de yavrularına daha iyi bakabilir. Sakat olduğu için kendini savunamıyor diğer kedilerin saldırısına maruz kalıyor."

Lise 4 sınıf öğrencisi olan Serhat Yıldırım, 4 yıl önce başladığı kuaförde Kirli'ye özel ilgi gösterip büyütmeye çalıştı. Yıldırım, "Lise son sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 yıldır kuaförde çalışıyorum. Bu süre zarfında diğer esnaf arkadaşlarımızla beraber sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyoruz. Sokakta beslediğimiz kedilerden Kirli isimli kedimiz geçirdiği bir kaza sonucunda sol ayağını kaybetti. Bu duruma çok üzülüyoruz bizde Kirli'nin tekrar sağlığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.