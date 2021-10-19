KAZADAN SONRA SÜRÜCÜYE ŞEMSİYE İLE SALDIRDI - Son Dakika

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, trafik kazasının ardından duran halk otobüsünden inen yolcu, kendilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle sürücüye tepki göstererek saldırdı. Şemsiyeyle saldıran yolcu ile sürücü kavga etti. O onlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçen ay, D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. TIR önünde ilerlemekte olan halk otobüsüne arkadan çarptı. TIR ve halk otobüsü yol kenarında dururken, yaralanan olmadı. Kazanın ardından yolcular otobüsten indi. Halk otobüsünde bulunan yolculardan biri, kendilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle otobüs sürücüsüne saldırdı. Yolcu ile sürücü kavga ederken, araya diğer yolcular girdi. Hırsını alamayan yolcu bu kez şemsiye ile sürücüye saldırdı. Sürücü ile yolcu yeniden kavga ederken vatandaşlar araya girdi. Sinirlenen yolcu elindeki şemsiyeyi yere attı. O anlar yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.