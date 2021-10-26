Kazak Ozan Jambıl Jabayev, doğumunun 175. yılında Ankara'da anıldı - Son Dakika

Kazak Ozan Jambıl Jabayev, doğumunun 175. yılında başkentte anıldı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin iş birliğinde, Kazak Ozan Jabayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da konferans düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, konuşmasında, bu sene ülkesinin bağımsızlığının 30. yılını kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin, ülkesinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu ve 30 yıl boyunca Kazakistan'a hep destek verdiğini dile getiren Saparbekuly, bu desteği, iki ülke arasındaki gerçek kardeşliğin nişanı olarak gördüğünü ifade etti.

Saparbekuly, "Bu durum, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğine ve Büyükelçi olarak bana bir yandan kolaylık sağlarken diğer yandan belirli sorumluluk da yüklemektedir. Bu anlayışla Kazakistan-Türkiye ilişkilerini her alanda yeni zirvelere taşımak için tüm çabamızla çalışmaktayız." diye konuştu.

"Onları tanıdıkça milli kimliğimiz güçlenir"

Geçmişteki büyük şahsiyetlerin, toplumların manevi dünyasını oluşturduğunu vurgulayan Saparbekuly, şöyle devam etti:

"Onları tanıdıkça milli kimliğimiz güçlenir ve özgüvenimiz artar. Onlar, Büyük Bozkırın enginliğini içine almış şarkılarıyla, inanılmaz kahramanlık destanlarıyla yüzyıllardır kardeş halklarımızın köklerini birbirine bağlamaktadırlar. İşte bu sene öyle büyük şahsiyetlerimizden Ozan Jambıl Jabayev'in doğumunun 175. yılını kutluyoruz."

"Bozkırın Homer"i olarak bilinen Jambıl'ın, hayattayken de dünyaca ün ve saygınlık kazandığını, milletinin manevi hazinelerini, bozkırın derin felsefesini şiirlerine yansıtabildiğini dile getiren Saparbekuly, Ozan Jambıl'ın, sahip olduğu bilgi birikimi bakımından geçmiş ve gelecek arasında bir altın köprü olarak değerlendirilebileceğine işaret etti.

Saparbekuly, Jambıl'ın Sovyetler Birliği döneminde bile meşhur olmasının Kazak halkının milli değerlerinin, zengin folklor geleneklerinin ayakta kalmasına olanak sağladığına dikkati çekerek, "Bu bakımdan da onun mirasının incelenmesi ve sahip çıkılması, sadece Kazak halkı açısından değil, tüm Türk Dünyası bakımından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de katıldı.