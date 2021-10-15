Kazakistan, BM'nin Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin Almatı kentine kurulmasını istiyor - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin ülkenin en büyük ikinci kenti Almatı'da kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

Tokayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Afganistan'daki insani krize dikkati çekti. Tokayev, Afganistan'da gelişen olaylar ışığında bölgede önemi artan sorunlar haline gelen terörizm, dini aşırılıkçılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede BDT'nin güvenlik alanındaki iş birliği mekanizmalarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Kazakistan'ın, BM'nin Afganistan'daki zor insani durumun uluslararası toplumun ilgi odağı olması gerektiğine yönelik tutumunu paylaştığını aktaran Tokayev, "Siyasi görüşümüz veya kişisel kanaatimiz ne olursa olsun Afganistan'ı benzeri görülmemiş zorluklarla yalnız bırakamayız." dedi.

Tokayev, bu bağlamda Afganistan'a yapılacak uluslararası yardımın sistematik hale getirilmesi için BM'nin Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin ülkenin en büyük ikinci kenti Almatı'da kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

Krizin derin aşamasını atlattıktan sonra Afganistan'ın BM kurumlarından daha fazla desteğe ihtiyaç duyacağına işaret eden Tokayev, "Kazakistan'ın BM bölgesel yardım merkezinin Almatı'da oluşturulmasına ilişkin girişimi bu önemli göreve katkı olacaktır. Söz konusu planların uygulanmasında BDT ülkelerinin yardımını umuyoruz." ifadesini kullandı.