Kazakistan'da 6. Türk Filmleri Haftası başladı - Son Dakika

Kazakistan'ın kültür başkenti Almatı'da, 6. Türk Filmleri Haftası sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğunun desteğiyle Yerli Düşünce Derneği tarafından altıncısı düzenlenen Türk Filmleri Haftası'nın açılış galası, Almatı'daki Arman Sinema Salonu'nda yapıldı.

Etkinliğin genel koordinatörü Öner Kılıç'ın konuşmasıyla başlayan açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Askar Şokıbayev, El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, yönetmen Akan Satayev'in yanı sıra çok sayıda davetli ve sinemaseverler katıldı.

AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası etkinliğine ilginin her yıl arttığına işaret ederek, "Bugün buradaki kalabalığa hepimiz şahit olduk. Her iki salon 250 kişilik. Ama ona rağmen salonda yer kalmadı. Bu ilgiden son derece memnunuz." dedi.

Sinemanın iki ülke arasında gönül köprüsü oluşturduğunu kaydeden Gündoğdu, "Bu köprüyü daha da iyi bir noktaya taşıyabilmek için uğraşıyoruz. Bu amaçla Türk Dünyası Sinema Fonunu oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Söz konusu etkinliğin artık Korkut Ata Film Festivali olarak anıldığını anlatan Gündoğdu, "Korkut Ata Film Festivali'ni bu sene biz organize ediyoruz. Bir sonraki sene sıra diğer kardeş ülkelere geçecek. Bu bölgenin film ve dizi sektöründe sürükleyen bir organizasyonu olacak. Bu etkinlikler sayesinde birlik ve beraberliğimizin çok önemli bir noktaya geldiğini, kardeşliğimizin daha üst seviyeye geldiğini görüyoruz. Bunu artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Askar Şokıbayev de iki kardeş ülke arasında ilişkilerin sadece siyasi ve ekonomik iş birliğiyle sınırlı kalmadığını, kültür alanında da hızla geliştiğini vurguladı.

Türk film ve dizilerinin ülkesinde çok sevildiğini kaydeden Şokıbayev, son dönemde iki ülke arasında sinema sektöründe önemli iş birliği projelerine imza atıldığını ve bundan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da geçen yıl salgın dolayısıyla Türk Filmleri Haftası'nı düzenleyemediklerini anımsatarak, "Bu yıl yeniden bir aradayız. Ümit ediyorum ki sadece sinema alanında değil başka konularda da tarihimizin derinliklerine aydınlık geleceğimize doğru iş birliğimiz aynı azimle ve kararlılıkla devam eder." dedi.