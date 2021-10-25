Kazakistan'da 9 ayda 17,5 milyon ton transit yük taşındı - Son Dakika

Kazakistan'da bu yılın ocak-eylül döneminde transit yük taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 17,5 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği bildirildi.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, ülkenin 9 aylık transit yük taşımacılığına ilişkin verilerini paylaştı.

Buna göre, ocak-eylül döneminde 17,5 milyon ton yük taşındı. Sektördeki büyüme geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 arttı.

Ülke sınırları üzerinden taşınan transit yük hacminin 15,6 milyon tonu demir yoluyla gerçekleşirildi.

Söz konusu dönemde, demir yolu üzerinden toplam 795,2 bin konteyner yük transferi gerçekleştirildi. Özellikle Çin-Avrupa-Çin güzergahında taşınan transit yük miktarı yüzde 40 artarak 622 bin konteyner oldu.

Kazakistan'da 2021'de toplam transit yük taşımacılığının 25,3 milyon ton veya 969 bin konteyner olarak gerçekleşmesi bekleniyor.