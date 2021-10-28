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Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor - Son Dakika

Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor

28.10.2021 22:41
Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor

Kazakistan'da 16 Türk Devleti'nden biri olan Altın Orda Devleti'nin mirasını yeniden canlandırmak amacıyla "Büyük Ulus Altın Orda" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Kazakistan'da 16 Türk Devleti'nden biri olan Altın Orda Devleti'nin mirasını yeniden canlandırmak amacıyla "Büyük Ulus Altın Orda" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Konferans, Altın Orda Devleti'nin ilk başkenti olan tarihi Sarayşık kentinin yer aldığı Kazakistan'ın batısındaki Atırau şehrinde gerçekleştirildi.

Atırau Eyaleti Valisi Mahambet Dosmuhamedov'un ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanının Birinci Yardımcısı Dauren Abayev, Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov'un yanı sıra milletvekilleri, aydınlar ve Türkiye'nin de aralarında olduğu çeşitli ülkelerden tarihçiler, arkeologlar ve basın mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, konferansa gönderdiği tebrik mesajında, Altın Orda Devleti tarihinin şimdiki Kazakistan tarihi ile derin ilişkili olduğunu vurguladı.

Altın Orda Devleti'nin kurucusu Batu Han'ın babası Cuci Han'ın mezarı ile bir zamanlar devletin merkezi olan tarihi Sarayşık kentinin Kazakistan topraklarında bulunduğuna işaret eden Tokayev, "Altın Orda mirasını tüm dünyaya tanıtmalıyız. Ayrıca turizme kazandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Abayev de 1465'te Kazakların ilk devleti sayılan Kazak Hanlığının kurucuları Kerey Han ile Janibek Han'ın temel hedeflerinin Altın Orda Devleti gibi çeşitli kavimleri tek çatı altına toplamak olduğunu hatırlattı.

Tarihi bağların kurulması açısından Altın Orda Devleti mirasını yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Abayev, Altın Orda Devleti'ne ait önemli bulguların yer aldığı Atırau bölgesinin söz konusu alandaki araştırmaların merkezi haline getirilmesi gerektiğini aktardı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Serhan Çınar da Altın Orda Devleti'nin 16 Türk Devleti'nden biri olduğunu ve 13. yüzyıl itibarıyla da Türk halkları için katalizör görevini üstlendiğini bildirdi.

Doğu Deşti Kıpçak ve Batı Deşti Kıpçak arasında yer alan bölgenin önemli siyasi merkezi olan Altın Orda Devleti tarihinin Sovyetler Birliği zamanında yeterince araştırılmadığına dikkati çeken Çınar, Kazakistan'da bağımsızlığını kazanmasıyla bu alanda önemli projelere imza atıldığını ve milli tarih yazımında bile Altın Orda tarihine büyük önem verildiğini söyledi.

Altın Orda Devleti tarihinin her yönüyle ele alındığı konferans kapsamında sonuç bildirgesi imzalandı. Buna göre, Altın Orda tarihi uluslararası arşivler düzeyinde araştırılacak, yetkili enstitü kurulacak, uzmanlar yetiştirilecek, bilimsel makaleler yayımlanacak, sergiler düzenlenecek, tarihi Sarayşık kenti turizme açılacak ve Altın Orda mirasına ilişkin tanıtım çalışmaları artacak.

Konferans, Altın Orda Devleti tarihine ışık tutan eserlerin yer aldığı sergiyle sona erdi.

Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor
Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor
Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor
Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor
Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor

Kazakistan, Altın, Ulus, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Altın Orda Devleti'nin mirası yeniden canlanıyor - Son Dakika


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