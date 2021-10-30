Kazakistan'da Türk dünyası animasyon film festivali başladı - Son Dakika

Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk dünyasının dört bir yanından çizgi filmlerin gösterildiği AMEN animasyon film festivali başladı.

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenen festivale Azerbaycan, Başkurdistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye'den 49 çizgi filmi katılıyor.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında jüri üyelerince festivalin en iyi animasyon filmi seçilecek.

Bunun yanı sıra çizgi film yapımcıları ve uzmanları tarafından genç animatörlere özel dersler verilecek. Türkistan'ın küçük sakinleri ise gün boyu çizgi filmlerini ücretsiz izleyebilecek.

Festival koordinatörü Makpal Cumabay, etkinliğin Türk halkları arasındaki bağların güçlendirmesindeki önemine dikkati çekerek, "Biz ulusal animasyon film sektörünü geliştirme yolunda tek başımıza değil birlikte hareket etmeyi seçtik." dedi.

Türk animasyon film yapımcısı Musab Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale "İstanbul Muhafızları" adlı çizgi filmle katıldıklarını belirterek, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü Türk dünyasının hemen hemen her yerinden animatörlerin katıldığı çok güzel bir festival oluyor." ifadesini kullandı.

Gündüz, festivalde aynı zamanda jüri olarak da yer aldığını kaydederek, "Türk dünyasının her yerinden çizgi filmler gönderilmiş. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü her birinden başka başka detay görüyorsunuz. Türk dünyasının bir sınırı yok. Sınırlar sadece devletler arasında var. Başkurdistan'dan Balkanlar'a kadar animasyon yapan gençler, aslında aynı ortak dünyayı görüyorlar. Aynı şeyi resmediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çizgi roman çizeri Mustafa Ahmet Kara da festivalin ortak tarihi tanımak açısından önemli bir organizasyon olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buradaki animasyon festivali gerçekten bir sürü insanın varından yoğundan ürettikleri işleri sergilemek için yapılan bir organizasyon. Özümüzü, geçmişimizi öğrenmek için çok güzel bir fırsat oldu. İlk geldiğimiz Ural Asya topraklarını unutmamız lazım. Düşüncelerimizin, fikirlerimizin çoğu buralardan bize miras kaldı. Geçmişimize sahip çıkarsak bütün dünyaya çok güzel hikayeler, animasyonlar üretip izletebileceğimize inanıyorum."