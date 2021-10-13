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Kazakistan, Rusya ile kuracağı uzay kompleksindeki payını yüzde 99'a çıkardı - Son Dakika

Kazakistan, Rusya ile kuracağı uzay kompleksindeki payını yüzde 99'a çıkardı

13.10.2021 13:34
Kazakistan, Rusya ile kuracağı uzay kompleksindeki payını yüzde 99'a çıkardı

NUR Kazakistan Meclisi, Baykonur Uzay Üssü'nde Rusya ile kuracağı ve 2023'te faaliyete geçirilmesi planlanan Bayterek Uzay Kompleksi Projesi'ndeki payını yüzde 99'a çıkarmayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

NUR Kazakistan Meclisi, Baykonur Uzay Üssü'nde Rusya ile kuracağı ve 2023'te faaliyete geçirilmesi planlanan Bayterek Uzay Kompleksi Projesi'ndeki payını yüzde 99'a çıkarmayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kazakistan Meclisinde düzenlenen haftalık genel oturumda, Kazakistan ile Rusya arasında 2004 yılında imzalanan Baykonur Uzay Üssü'nde Bayterek Uzay Kompleksi'nin kurulmasına ilişkin anlaşmaya bazı maddelerin eklenmesini öngören yasa tasarısı onaylandı.

Buna göre, Baykonur Uzay Üssü'nde Rusya ile ortak kurulacak Bayterek Uzay Kompleksi'ndeki Kazak tarafının payı yüzde 99'a çıkarıldı.

Ayrıca Rus tarafı, 2036 yılına kadar Bayterek Uzay Kompleksi'nden Soyuz-5 taşıyıcı roketlerinin uzaya fırlatılmasını sağlamada yükümlü olacak.

İlk fırlatma töreninin 2023'te planlandığı Bayterek Uzay Kompleksi'nden yeni nesil Soyuz-5 taşıyıcı roketleri uzaya gönderilecek.

Baykonur Uzay Üssü, Kazakistan, Rusya, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan, Rusya ile kuracağı uzay kompleksindeki payını yüzde 99'a çıkardı - Son Dakika


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