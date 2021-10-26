Kazan'a "Kahraman" unvanı verilişinin 5'inci yılında etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin engellenmesinin sembol yerlerinden olan Ankara'nın Kazan ilçesine TBMM tarafından "Kahraman" unvanı verilmesinin 5'inci yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Burada şehitler için Kur'an okundu, dua edildi. Şehitlerin anılarının konuşulduğu sırada ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Etkinlikler kapsamında gazeteci Turgay Güler'in moderatörlüğünde, gazeteci Zafer Şahin, Başkan Oğuz ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Akın'ın katıldığı "15 Temmuz'dan Unvana Uzanan Yol" programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Oğuz, Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı demokrasi tarihine altın harflerle geçen destansı bir direnişe imza attığını belirtti.

Oğuz, "Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yaşıyoruz. Bir taraftan 5 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde ilçemizde şehadete yürüyen 9 kardeşimizin ve tüm Türkiye'de şehit olan 252 vatandaşımızın hüznünü, diğer yandan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihinde sayısız istiklal ve istikbal mücadelesi veren milletimiz son olarak da 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmedi." diye konuştu.