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KBÜ "Gelişmekte Olan Ekonomi" dünya sıralamasında 351-400 bandında - Son Dakika

KBÜ "Gelişmekte Olan Ekonomi" dünya sıralamasında 351-400 bandında

21.10.2021 15:03
KBÜ

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Gelişmekte Olan Ekonomi" olan dünya üniversiteleri sıralamasında 351-400 bandında yer aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Gelişmekte Olan Ekonomi" olan dünya üniversiteleri sıralamasında 351-400 bandında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Times Higher Education (THE) tarafından "Emerging Economies University Rankings 2022 (Gelişmekte Olan Ekonomi)" dünya üniversiteleri sıralamasının açıklandığı belirtildi.

Dünya genelinde 698 üniversitenin incelendiği listede, Türkiye'den 66 üniversitenin yer aldığı bildirilen açıklamada, Türkiye'nin gelişmekte olan ekonomi dünya üniversiteleri sıralamasında en çok üniversitesi bulunan 4'üncü ülke olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Karabük Üniversitesinin de bu sıralamada 351-400 bandında yer aldığı vurgulandı.

Türkiye, Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ 'Gelişmekte Olan Ekonomi' dünya sıralamasında 351-400 bandında - Son Dakika


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SON DAKİKA: KBÜ "Gelişmekte Olan Ekonomi" dünya sıralamasında 351-400 bandında - Son Dakika
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