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Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti

01.11.2021 13:51
Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti

Keban'da öğrenciler, Kızılay Haftası etkinliği kapsamında Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ni ziyaret etti.

Keban'da öğrenciler, Kızılay Haftası etkinliği kapsamında Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılay Şubesi ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Okul müdürü Mustafa Tuncay eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Türk Kızılay'ın kuruluş tarihçesi, Kızılayın çalışmaları, merkezin faaliyetleri ile ilgili görevliler tarafından bilgilendirildi.

Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti
Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti

Kızılay Haftası, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da öğrenciler Kızılay Afet Müdahale Merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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