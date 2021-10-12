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Keban Kaymakamı Akbulut'tan, bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye - Son Dakika

Keban Kaymakamı Akbulut'tan, bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye

12.10.2021 11:46
Keban Kaymakamı Akbulut'tan, bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilere hediye verdi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilere hediye verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilerle Keban Kaymakamını Akbulut'u makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrencileri tebrik eden Akbulut, başarılarından dolayı öğrencilere hediye verdi.

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Tuncay, Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban Kaymakamı Akbulut'tan, bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keban Kaymakamı Akbulut'tan, bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye - Son Dakika
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