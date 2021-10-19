Keçiören'de 360 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak rekor bir yatırıma imza attı. - Son Dakika

Başkan Altınok, Keçiörenlilere verdikleri sözü tuttuklarını ve ilçenin tüm mahallelerinde asfaltlamaçalışması yürüttüklerini aktararak şunları dile getirdi:

"İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır. İki yıllık görev süremizde söz verdiğimiz gibi ilçemizde bozuk ve yıpranmış yol bırakmadık ve bu kapsamda 300 bin tonun üzerinde rekor düzeyde asfalt serim ve çevre düzenleme çalışması yaptık."?