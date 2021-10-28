Kefil kavgasında, amca 19 yaşındaki yeğenini öldürdü - Son Dakika

Pamukkale'nin Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa Avşar'a ait tarlada yaşanan olayda, bankadan kredi almak isteyen Mustafa Avşar, kardeşi İsmail Avşar'dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu.

AV TÜFEĞİYLE VURUP KAÇTI

Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşar'ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Avşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Avşar'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"KAÇTIKTAN SONRA TESLİM OLDU"

Olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakolu'na teslim oldu. Avşar'ın ilk ifadesinde, yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.