Kemal Taha Akgül "Bir Gençlik Medya" ile bilişim sektöründe - Son Dakika

Aile şirketlerindeki başarısının ardından, kendi projesini hayata geçirerek başarılarını yurtdışına taşımayı hedefleyen Akgül, bilişim sektöründe farklı bakış açısı ile bir çok firmanın çözüm ortağı olmayı amaçlıyor. Kemam Taha Akgül, Ankara'da bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yaptığı gibi, ayrıca Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler görevini de yürütüyor.

İş dünyasında başarılı girişimleri ile Ankara Genç Müsiad yönetim kurulu üyesi olan Kemal Taha Akgül, ayrıca Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Bir Gençlik Medya ile şirketlerin internet üzerindeki ihtiyaçlarına çözüm sunmayı amaçlayan Kemal Taha Akgül, sunduğu hizmetleri özellikle yurtdışında ki firmalara yönelik sunacaklarını açıkladı. Böylelikle kreatif çözümler ile Türkiye'de yeni istihdam sağlarken, şirketlerinde iş ortağı olmayı amaçlıyor.

Sosyal Aktiviteler İle Dolu Bir Hayat

Kemal Taha Akgül, sadece iş dünyasında değil, hobileri, sanatsal çalışmaları ile de adından söz ettiriyor. Şiir tutkusu bilinen Akgül, sevdiği şiirleri seslendirerek, dijital marketlerde insanların beğenisine sunuyor. İş hayatından fırsat buldukça kendini bu şekilde huzura kavuşturduğunu açıklayan Kemal Taha Akgül, aynı huzuru spor yaparak aştığını da anlattı.

Mevsimsel spor faaliyetlerine katılarak, voleybol, yüzme, kayak sporlarını yapan Akgül, ayrıca at biniciliği, masa tenisi gibi sporları da yapıyor.

1993 doğumlu ve Ankara'da doğan Kemal Taha Akgül, aslen Kahramanmaraşlı olup, çalışmalarının tamamını Ankara'da yürütüyor. Kamu eğitimine devam eden Akgül, siyasette Ak Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarında başarılı görevleri yerine getirerek, merkezi gençlik kollarında görev almaya başlamış.