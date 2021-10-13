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Kemallı Köyü 1. Zeytin Hasadı Festivali düzenlendi - Son Dakika

Kemallı Köyü 1. Zeytin Hasadı Festivali düzenlendi

13.10.2021 17:54
Kemallı Köyü 1. Zeytin Hasadı Festivali düzenlendi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde "Kemallı Köyü Geleneksel Zeytin Hasadı Festivali" düzenlendi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde "Kemallı Köyü Geleneksel Zeytin Hasadı Festivali" düzenlendi.

Bu yıl ilki düzenlenen festivalin açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kemallı Köyü Muhtarı Kenan Özer yaptığı açılış konuşmasında, köyünün kurulduğu çok eski zamanlardan bu yana üretimin sürekli devam ettiği bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Köyümüz yörenin en önde gelen zeytin ağaçlarına ve markalarından bazılarına ev sahipliği yapan köklü tarihi bir köydür" dedi. Özer konuşmasında, zeytin ağacının barışın, kültürün, varlığın ve güzel günlerin simgesi olduğunu belirtti.

Kaymakam Yunus Kızılgüneş de konuşmasında ilçeye yeni atanmasından dolayı köyleri yeni yeni gezme ve tanıma fırsatı bulabildiğini, gezdikçe de köyleri tanımaktan dolayı da çok m utlu olduğunu belirterek, "Görüyorum ki katma değerli ürünler üreten köylerimiz var. Köylerimiz cıvıl cıvıl. Bugünde böylesine güzel bir havada ise hasadımızın başlangıcını yapıyoruz. Ben hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Ezine'miz çok değerli ve verimli topraklara sahip. Bunu geliştirmek, niteliğini ve katma değerini arttırmak bizim ve siz değerli çiftçilerimizin ve üreticilerimizin elinde. Bizler devlet olarak projelerle bunların tanıtımını yapacağız, sizde gerekli üretim aşamalarını ve kendinizi daha katma değerli olarak geliştireceksiniz. İlçemize daha fazla ekonomik girdi sağlamanın yolu budur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, hasadımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, pilav ikramında bulunuldu.

Programın sonunda Kemalı köyünde ikamet eden zeytin ve zeytinyağı üreticisi Recep Gündüz'e ait zeytin bahçesinde zeytin hasadı düzenlendi.

Zeytin Hasadı Festivaline Türk Halk Müziğinin sanatçılarından İzzet Altınmeşe de katıldı. Programa ve hasada katılan minik öğrenciler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren sanatçı Altınmeşe bir türküyü de onlarla beraber seslendirdi.

Köy meydanında gerçekleşen etkinliğe Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğu, Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bilir, siyasi parti ver sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar, zeytin ve zeytinyağı üreticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale, Hisarcık, Zeytin, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemallı Köyü 1. Zeytin Hasadı Festivali düzenlendi - Son Dakika


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