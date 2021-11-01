Üye Girişi
Kemalpaşa'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi - Son Dakika

Kemalpaşa'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

01.11.2021 17:47
Kemalpaşa'da

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kadınlara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kadınlara eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminerde, ilçede yaşayan annelere proje kapsamında madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında sunum yapıldı.

Sunumlarda projeyle uyuşturucu kullanımının erken dönemde tespitinin önemi aktarıldı.

Programda ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı, Kemalpaşa, Hisarcık, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı 17:35 Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı 17:07 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:13 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor

Son Dakika Haberleri
17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış
17:35 Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı
17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
17:06 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş
16:55 Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı
16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı
16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış         
17:44
Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar         
17:30
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak         
17:09
Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş         
16:59
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar         
16:02
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı         
15:44
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 17:52:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kemalpaşa'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement