KEMER'DE TAHTALI DAĞI'NA KAR YAĞDI - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na kar yağdı.

Türk turizminin önemli destinasyonlarından Kemer'deki Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre yüksekliğinde kar yağdı. Hava sıcaklığının 23 derece hissedildiği ilçe merkezinde hafif yağmurlu hava yaşanırken, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde hissedilen sıcaklık -5 dereceye düştü.

Turizmin hala devam ettiği ve otellerde turistlerin bulunduğu ilçede bir haftalık süreçte yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı, gelecek haftanın sonuna doğru sıcaklığın artması bekleniyor.