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Kemer'de uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi operasyonu - Son Dakika

Kemer'de uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi operasyonu

19.10.2021 11:00
Kemer'de uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi yapan şahıslar, yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi yapan şahıslar, yakalandı. Şahısların üst ve ikamet aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak alkol ele geçirildi. 3 şüpheli şahıstan ikisi serbest kalırken biri tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; 14 Ekim günü D-400 karayolu Kumluca istikametinde bulunan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta bulunan Ş.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında, şahıstan kullanıma hazır şekilde 3 ayrı fişek halinde esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın devamında, şahsın üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri M.K. isimli şahsa götürdüğü, bu şahsın ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği, ayrıca sahte alkol yaptığı, şahsın evindeki uyuşturucu maddelerin şu an için kullanıma hazır olmadığı için Ş.A.'nın M.K.'ya uyuşturucu götürdüğü iddiaları üzerine, M.K. isimli şahsın ikametinde yapılana aramada; Satışa hazır vaziyette 40 litre rakı, 10 litre viski, Toplam 25 litre etil alkol, Alkol üretiminde kullanılan aparatlar, 500 Litrelik tanker içerisinde yaklaşık 300 litre mayalanmış alkol ve alkol üretiminde kullanılan çeşitli aparatlar, 4 kök hasada hazır vaziyette, 4 kök fide halinde skunk tabir edilen hint keneviri, Yaklaşık 300 gram ağırlığında kurutulmaya bırakılmış skunk tabir edilen esrar maddesi, Hint keneviri yetiştirmede kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.A. isimli şahıs, M.K. ve eşi İ.K. isimli şahıslar; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Kullanmak için uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak", "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İ.K. ifadesinin ardından Savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kalırken Ş.A. tutuklandı. - ANTALYA

Kemer'de uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi operasyonu
Kemer'de uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi operasyonu

Uyuşturucu Madde Ticareti, Hisarcık, Kemer, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemer'de uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemer'de uyuşturucu madde ticareti ve kaçak alkol üretimi operasyonu - Son Dakika
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