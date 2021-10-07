Kenan Doğulu, unutulmaz bir geceye daha imza attı - Son Dakika

Güçlü yorumu ve dinamik sahne performansıyla izleyicilerini mest eden başarılı sanatçı, konser alanını dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Yakın zamanda dinleyiciyle buluşan ve listeleri alt üst eden şarkısı "Bumaya" ile konserini başlatan Doğulu'nun çıkış dansı ve kostümleri göz kamaştırdı. Kenan Doğulu, "Ara Beni Lütfen", "Kardan Kadın", "İlk Adımı Sen At" gibi hit şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla sevenlerine adeta bir müzik şöleni yaşattı.

Sahnede Kenan Doğulu'ya Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrası ve DansFabrika'nın başarılı dansçıları eşlik etti. Büyüleyici danslarıyla kendine hayran bırakan dansçı kadrosunun kostümleri stilist Mert Yemencioğlu tarafından hazırlandı.

Performansının yanı sıra şıklığıyla da tam not alan Kenan Doğulu sonbaharın ilk konserinde Merve Kırşan stil danışmanlığında hazırlanan kıyafetlerle sahne aldı.

Kenan Doğulu, gecenin finalinde yoğun istek üzerine bis yaparak "Tutamıyorum Zamanı" ve "Bumaya" şarkılarını seslendirdi.